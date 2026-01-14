Karabağlar Belediyesi'nden 6 Şubat Depremleri'nin 3'üncü Yılında Örnek Dayanışma - Son Dakika
Karabağlar Belediyesi'nden 6 Şubat Depremleri'nin 3'üncü Yılında Örnek Dayanışma

14.01.2026 10:39  Güncelleme: 11:33
Karabağlar Belediyesi, 6 Şubat Depremleri'nin 3'üncü yılı dolayısıyla 'Birlikte Ördük Sevgiyle Birleştirdik' projesi ile gönüllülerin ördüğü atkı, bere ve battaniyeleri depremden etkilenen şehirlere gönderecek.

Karabağlar Belediyesi öncülüğünde, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Arap Hasan Mahalle Muhtarlığı, gönüllü kadın muhtarlar ve Afet İşleri Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen çalışma; depremlerin 3'üncü yılında güçlü bir birliktelik örneği sundu. Gönüllülerin emekle ördüğü atkı, bere ve battaniyeler Karabağlar'dan depremde etkilenen şehirlere uzanan bir dayanışma çağrısına dönüştü.

Bu çalışma, daha önce Nokta İleri Yaş Alma Merkezi öncülüğünde yürütülen dayanışma faaliyetlerinin devamı niteliğini taşıyor. Nokta İleri Yaş Alma Merkezi, çeşitli kulüpler ve Arap Hasan Mahalle Muhtarlığı'nın katkılarıyla örülen parçalar birleştirilerek hazırlanan battaniyeler, aralık ayında geliri LÖSEV'e aktarılmak üzere bağışlanmıştı. Yeni çalışma ile bu dayanışma, deprem bölgesine yönelik olarak genişletildi.

Belediye girişinde farkındalık etkinliği

Ürünlerin çeşitliliğini ve sayısını artırmak amacıyla Karabağlar Belediyesi ana hizmet binası girişinde başlatılan farkındalık etkinliğine vatandaşlar da katılarak parça birleştirme çalışması yaptı. Çalışmaların 10 gün içinde tamamlanarak depremde etkilenen şehirlere gönderilmesi planlanıyor.

Başkan Kınay da çalışmalara katıldı

Belediye Başkanı Helil Kınay da başkan yardımcıları ile birlikte çalışmalara katıldı. Kınay, "6 Şubat Depremi'nden etkilenen komşularımıza bir sıcak nefes olmak istedik. Hep birlikte ördüğümüz parçaları birleştirerek deprem bölgesindeki şehirlerimize, kardeş şehirlerimize göndereceğiz. Emeğiyle, yüreğiyle bu çalışmaya katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Zor zamanlarda birbirimize omuz vermeye, yaralarımızı birlikte sarmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

