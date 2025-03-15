Karabağlar Belediyesi'nden Su ve Atık Yönetimi Eğitimi

(İZMİR)- Karabağlar Belediyesi, belediye personeline yönelik "Küresel İklim Değişikliği Sürecinde Su ve Atık Yönetimi" konulu bir eğitim düzenledi. Muzaffer İzgü Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte, Çevre Mühendisi ve Belediye Meclis Üyesi Rahile Yeni, iklim değişikliğinin giderek artan etkilerine dikkat çekti.

Yeni, plansız kentleşme, sanayileşme ve bilinçsiz kaynak kullanımının da çevre kirliliğine neden olduğunu belirterek, atık yönetimi süreçlerinin doğru şekilde uygulanmasının önemine vurgu yaptı. Belediye personeline, atıkların doğru sınıflandırılması, çevreye duyarlı bir çalışma ortamı oluşturulması ve toplumda örnek bireyler olmaları gerektiği konularında bilgiler verdi.

Çevreyi korumak için enerji ve su tasarrufu, geri dönüşüm ve ulaşımda sürdürülebilir çözümler gibi basit ancak etkili adımların önemine dikkat çeken Rahile Yeni, geri dönüşümün hem çevreye hem de ekonomiye büyük katkılar sağladığını ve bu konuda bilinçli hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.