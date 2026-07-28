Karabağlar Belediyesi'nin Akaryakıt Ruhsatı İptal - Son Dakika
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Karabağlar Belediyesi'nin Akaryakıt Ruhsatı İptal

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İzmir Bölge İdare Mahkemesi, Karabağlar Belediyesine ait akaryakıt istasyonunun ruhsatını iptal etti.

İzmir Bölge İdare Mahkemesi, Karabağlar Belediyesine ait akaryakıt istasyonuna verilen iş yeri açma ve çalışma ruhsatının hukuka aykırı olduğuna hükmeden ilk derece mahkemesinin kararını hukuka uygun buldu.

İzmir Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Karabağlar Belediyesine ait şirketin istinaf başvurularını reddetti.

Kararda, istasyonun bulunduğu taşınmazın yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazım imar planında "Belediye Hizmet Alanı"nda kaldığı, bu nedenle nazım imar planında değişiklik yapılmaksızın akaryakıt istasyonu faaliyetinin sürdürülemeyeceği ifade edildi.

Davalı İzmir Büyükşehir Belediyesi ile davalı şirketin, istasyonun ilk ruhsatının 1994 yılında düzenlenmiş olması nedeniyle kazanılmış hak bulunduğu ve son ruhsatın mevcut ruhsatın devamı niteliğinde olduğu yönündeki savunmalarının kabul edilmediği kaydedildi.

Mahkeme, 2024 yılında yapılan başvurunun mevcut ruhsatın devrine değil yeni bir ruhsat alınmasına yönelik olduğu, önceki ruhsatın devrine ilişkin idareye yapılmış bir talep bulunmadığı gerekçesiyle kazanılmış hak iddiasına itibar etmedi.

Kararın, 30 gün içinde Danıştayda temyiz edilebileceği belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karabağlar Belediyesi'nin Akaryakıt Ruhsatı İptal - Son Dakika

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