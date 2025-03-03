Karabağlar Belediyesi Ramazan Ayında Hijyen Denetimlerini Artırdı

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(İZMİR) - Karabağlar Belediyesi, ramazan ayında vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerini artırdı. Zabıta ekipleri, fırınlardan tatlı imalathanelerine kadar pek çok işletmede hijyen ve gramaj kontrollerini sıkılaştırarak halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Karabağlar Belediyesi, ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşların daha sağlıklı ve hijyenik ortamlarda alışveriş yapabilmesi için ilçe genelindeki denetimlerini sıkılaştırdı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, özellikle fırınlar, unlu mamul üretim tesisleri ve tatlı satışı yapan işletmelere yönelik kapsamlı incelemelerde bulunarak hijyen standartları konusunda bilgilendirmede bulundu.

Denetimler sırasında işletmelerin ruhsat durumları, ürünlerin etiket bilgileri ve gramaj kontrolleri titizlikle incelendi. Hijyen kurallarına uygunluğu denetleyen ekipler, eksiklik tespit edilen işletmelere uyarılarda bulunarak gerekli düzenlemelerin yapılması konusunda bilgilendirme yaptı. Ayrıca, özellikle Ramazan ayına özgü üretilen pide ve tatlı çeşitlerinde gramaj standartlarına uyulup uyulmadığı da kontrol edildi.

"Uyulması gereken standartlar hatırlatıldı"

Vatandaşların güvenle alışveriş yapabilmesi için denetimlerini aralıksız sürdüreceklerini belirten zabıta ekipleri, işletme sahipleri ve çalışanlarına sağlık kurallarına uyulmasının önemini hatırlattı. Hijyen standartlarının korunması, ürünlerin doğru koşullarda saklanması ve satışa sunulması gerektiği vurgulanarak işletmelere gerekli bilgilendirme yapıldı.

"Denetimlerimiz devam edecek"

Belediye Başkanı Helil Kınay, denetimlerin kesintisiz devam edeceğini "Vatandaşlarımızın sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir Ramazan geçirmesi için tüm ekiplerimizle sahada olacağız. Gıda güvenliğini sağlamak ve halk sağlığını korumak adına gerçekleştirdiğimiz denetimler sürecek. Komşularımızın gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmesi için tüm ekiplerimiz görev başında olacak. Ramazan ayının hepimize bolluk, bereket ve huzur getirmesini diliyorum" sözleriyle belirtti.