Karabağlar Belediyesi Tekstil Akademisi'nde eğitim alan kadınlar mezun oldu - Son Dakika
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Karabağlar Belediyesi Tekstil Akademisi'nde eğitim alan kadınlar mezun oldu

Karabağlar Belediyesi Tekstil Akademisi\'nde eğitim alan kadınlar mezun oldu
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Karabağlar Belediyesi Tekstil Akademi'de eğitimlere başlayan 51 kadın, mezuniyet buluşmasına kendi emekleriyle diktikleri kıyafetlerle katıldı. Başkan Helil Kınay'ın da yer aldığı programda düzenlenen mini defile, kadınların kısa sürede ortaya koyduğu emeği ve değişimi gözler önüne serdi.

(İZMİR) - Karabağlar Belediyesi Tekstil Akademi'de eğitimlere başlayan 51 kadın, mezuniyet buluşmasına kendi emekleriyle diktikleri kıyafetlerle katıldı. Başkan Helil Kınay'ın da yer aldığı programda düzenlenen mini defile, kadınların kısa sürede ortaya koyduğu emeği ve değişimi gözler önüne serdi.

Karabağlar Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde yaklaşık bir buçuk ay önce faaliyete başlayan Tekstil Akademi'de eğitimlerini tamamlayan kursiyerler, kendi hazırladıkları kahvaltı programında Başkan Helil Kınay'ı ağırladı. Program boyunca kadınlar, diktikleri kıyafetlerle hem üretmenin gururunu yaşadı hem de eğitim sürecinde kazandıkları bilgi ve becerileri sergiledi.

"TEKSTİL AKADEMİ BİR MARKA"

Kursiyerlerle tek tek sohbet eden Başkan Helil Kınay, kadınların ortaya koyduğu emeğin kendilerine umut verdiğini belirterek, "Biz kendi mucizemizi yaratıyoruz. Doğru niyetle, doğru insanlarla bir araya geldiğimizde umut da büyüyor, üretim de büyüyor." dedi.

Tekstil Akademi'nin yalnızca meslek edindiren bir eğitim merkezi olmadığını vurgulayan Kınay, "Burası basit bir dikiş kursu değil, bir marka. Burada kadınlar birbirinden güç alıyor, yeni fikirler geliştiriyor ve kendi ayakları üzerinde durabilecekleri bir üretim yolculuğuna çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Kursiyerler de Tekstil Akademi'nin kendilerine yalnızca mesleki beceri kazandırmadığını, aynı zamanda özgüvenlerini artırdığını ve yeni bir başlangıç yapma cesareti verdiğini belirtti.

Program sonunda Başkan Helil Kınay, kursiyerleri, eğitmenleri ve emeği geçen belediye çalışanlarını tek tek kutlayarak teşekkür etti.

NASIL BAŞVURULUR?

Tekstil Akademi'de kursiyerlere temel dikiş tekniklerinden dış giyim üretimine, etek ve pantolon dikiminden kalıp ve kesim uygulamalarına kadar sektör odaklı eğitimler veriliyor. Karabağlar Belediyesi, bu modelle hem kadınların ekonomik özgürlüğünü desteklemeyi hem de sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli ara eleman ihtiyacına katkı sunmayı hedefliyor. Yeni dönem ön kayıtları devam ediyor, bilgi almak isteyenler 414 81 56 numaralı telefonu arayabilir.

Kaynak: ANKA

Karabağlar Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabağlar Belediyesi Tekstil Akademisi'nde eğitim alan kadınlar mezun oldu - Son Dakika

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