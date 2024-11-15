Karabağlar\'da Atatürk\'ü Anma Etkinlikleri Düzenlendi

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(İZMİR)- Karabağlar Belediyesi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla ilçenin farklı noktalarında etkinlikler düzenledi. Bu kapsamda "Dünya Gözüyle Atatürk" adlı sergi, araştırmacı-yazar Tuna Yılmaz'ın "Atatürk Fotoğraflarının Hikayesi" başlıklı söyleşisi ve "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar" konseri gerçekleştirildi.

Karabağlar Belediyesi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla ilçenin farklı noktalarında etkinlikler düzenledi. Bu kapsamda Belediye Ana Hizmet Binası Sergi Alanı'nda açılan 'Dünya Gözüyle Atatürk' sergisi, dünya liderleri ve uluslararası basının Atatürk hakkında söylediklerini bir araya getirdi. Sergi, 22 Kasım'a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Mustafa Necati Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşide ise araştırmacı-yazar Dr. Tuna Yılmaz, Atatürk'e ait az bilinen fotoğrafların hikayelerini katılımcılarla paylaştı.

Karabağlar Belediyesi Ana Hizmet Binası Muzaffer İzgü Konferans Salonu'nda Şef Cihan Önder yönetimindeki Türk Sanat Müziği Korosu'nun sahne aldığı "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar" konsere, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Hava Radar Mevzi Komutanı Albay Ertan Atik, muhtarlar, meclis üyeleri ve sanatseverler katıldı. Etkinliğin finalinde Başkan Kınay ve seyirciler ellerinde Türk Bayrakları ile hep bir ağızdan 'İzmir Marşı'nı söyledi.

"Atatürk'ü hayatımızın her anında anıyor ve yaşıyoruz"

Başkan Helil Kınay, etkinliklerde yaptığı konuşmalarda Atatürk'ün vizyonunu ve Türk milletine kazandırdığı değerleri vurgulayarak, "Yokluktan bir millet var eden, ülkemize özgürlüğü ve çağdaşlığı getiren bir liderin 86 yıl sonra bile içimizi titreten sözleri bize yol gösteriyor. Atatürk'ü sadece 10 Kasım'da değil, hayatımızın her anında anıyoruz ve yaşıyoruz" dedi.

Başkan Kınay, Dr. Tuna Yılmaz ve Şef Cihan Önder'e fidan sertifikası takdim ederek, "Bize Atatürk'ün sağladığı nefesi hatırlattınız. Biz de sizinle birlikte doğaya nefes olalım" diye konuştu.