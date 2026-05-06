Karabağlar'da Hıdırellez coşkusu

(İZMİR) - Baharın ve umudun müjdecisi, bolluk ve bereketin simgesi Hıdırellez, Karabağlar'da coşkuyla kutlandı. Karabağlar Belediyesi'nin katkıları ve Lavinya Roman Derneği işbirliğiyle düzenlenen etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu.

Kutlamalar, kortej yürüyüşüyle başladı. Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay'ın da katıldığı yürüyüşün ardından Şehitler Mahallesi'nde Hıdırellez Şenliği düzenlendi.

Şenlikte konuşan Başkan Kınay, baharın gelişinin umut ve dayanışmayı simgelediğini belirterek, "Nerede olduğumuz, kim olduğumuz önemli değil, hepimizin aileye, mutluluğa ve güzel günlere ihtiyacı var" dedi.

Kınay, hayatın zorluklarına rağmen kimseyi dışlamadan ve yalnız bırakmadan dayanışmanın büyütülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Hep birlikte çocuklarımızın yüzündeki gülümsemeyi büyütmek için buradayız" ifadelerini kullandı.

Birlik ve dayanışma vurgusu

Lavinya Roman Derneği Başkanı Ayşe Demir Ateş de Hıdırellez'in birlik, beraberlik ve kültürel zenginlik açısından önemine dikkati çekerek, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Dans ve müzikle şenlik coşkusu

Şenlikte Efsane Özcan Roman Grubu'nun sahne aldığı konser büyük ilgi gördü. Gecede ayrıca çağdaş sirk sanatları kursiyerleri ile mahalle sakinlerinin hazırladığı dans gösterileri beğeni topladı. Çiçeklerle süslenen renkli koreografiler geceye ayrı bir canlılık kattı.

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren etkinlikte vatandaşlar gönüllerince eğlenirken, Hıdırellez geleneği doğrultusunda dileklerini kağıtlara yazarak umutlarını paylaştı.