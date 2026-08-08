Karabağlar\'da Hurda Sünger Yangını Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde hurda süngerlerin depolandığı iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Karabağlar Sanayi Sitesi 644. Sokak'taki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İstifli süngerlerin tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın sonucu, depoda hasar oluştu.

Oda başkanından uygun olmayan koşullardaki üretime tepki

Öte yandan olay yerine gelerek söndürme çalışmalarını takip eden İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası Başkanı Zafer Koç, AA muhabirine, mobilya üretiminin yaygın olduğu bölgede sık sık yangınlarla karşılaştıklarını belirterek, üreticilerin daha modern ve güvenli tesislerde faaliyet gösterebilmesi için ihtisas sanayi sitesine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Koç, bölgede gelişmiş üretim kapasitesine rağmen mesken altlarındaki uygunsuz koşullarda üretim yapıldığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Defalarca bu üretim alanlarının buralarda olmayacağını söyledik. Artık buradan merkezi ve yerel yönetimlerin sesimizi duymasını istiyorum. Çöp ve yangın problemleriyle uğraşıyoruz. Üretim alanlarımızı artık daha modern alanlara taşımak zorundayız. Katma değeri yüksek mobilya üretiyoruz, ihracatta söz sahibiyiz ama görün ki yapmış olduğumuz üretim alanları meskenlerin altında. Esnaf gerçekten zor durumda kalıyor. Artık bizlerin bir ihtisas sanayi sitesine ihtiyacı var. İzmir milletvekillerimizden de yardım diliyorum. Rezerv alan oluşturulup daha modern tesislerde küçük ihtisas sanayi sitelerine ihtiyacımız var. Üretim alanlarımızı oraya taşımak zorundayız."