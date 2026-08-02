Karabağlar'da kentsel dönüşümde ilk uzlaşma imzaları atıldı - Son Dakika
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Karabağlar'da kentsel dönüşümde ilk uzlaşma imzaları atıldı

Karabağlar\'da kentsel dönüşümde ilk uzlaşma imzaları atıldı
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Karabağlar 'da yıllardır beklenen kentsel dönüşüm sürecinde önemli bir aşama daha geride kaldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Karabağlar Belediyesine verilen yetki doğrultusunda yürütülen 6 hektarlık Osman Aksüner Mahallesi 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi'nde Haziran ayında başlayan uzlaşma görüşmeleri planlanan takvim doğrultusunda sürüyor. Uzlaşma sağlayan hak sahipleriyle ilk grup imza töreni yapıldı.

(İZMİR) - Karabağlar 'da yıllardır beklenen kentsel dönüşüm sürecinde önemli bir aşama daha geride kaldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Karabağlar Belediyesine verilen yetki doğrultusunda yürütülen 6 hektarlık Osman Aksüner Mahallesi 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi'nde Haziran ayında başlayan uzlaşma görüşmeleri planlanan takvim doğrultusunda sürüyor. Uzlaşma sağlayan hak sahipleriyle ilk grup imza töreni yapıldı.

Karabağlar Belediyesi'nde düzenlenen "Vatandaş Buluşması ve İmza Töreni"nde hak sahipleriyle bir araya gelen Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, kentsel dönüşümün yalnızca binaların yenilenmesi değil, güvenli yaşam alanları oluşturulması, mahalle kültürünün korunması ve ortak geleceğin birlikte inşa edilmesi anlamına geldiğini söyledi.

"SADECE BİNALARI DEĞİL, YAŞAMI DÖNÜŞTÜRÜYORUZ"

Başkan Helil Kınay, imza töreninin, uzun soluklu çalışmanın önemli bir aşaması olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Karabağlar'da önceliğimiz olan kentsel dönüşüm çalışmalarında, Bakanlığımızın yetkilendirmesiyle belediye olarak süreci kararlılıkla yürütüyoruz. Planlama, değer tespitleri ve projelendirme çalışmalarının ardından vatandaşlarımızla uzlaşma aşamasına geldik. Bugün gerçekleştirdiğimiz imza töreni, bu sürecin önemli dönüm noktalarından biridir. Biz sadece binaları değil, yaşamı dönüştüren, mahalle kültürünü, komşuluk ilişkilerini ve ortak geleceğimizi koruyan bir anlayışla çalışıyoruz. Atılan bu imzalar sadece resmi belgeler değil, ortak güvenin, dayanışmanın ve birlikte kurulacak yeni yaşamın da ortak sözüdür."

"106 HEKTARLIK ALANDA YETKİ KARABAĞLAR BELEDİYESİ'NDE"

Osman Aksüner Mahallesi'nin de içinde bulunduğu 106 hektarlık riskli alanda kentsel dönüşüm sürecinin koordinasyon ve yürütme yetkisinin Karabağlar Belediyesinde olduğunu hatırlatan Başkan Kınay, sürecin parsel bazlı değil, bütüncül bir planlama anlayışıyla yürütüldüğünü kaydetti.

Kınay, "Bu alanda koordinasyon görevi Karabağlar Belediyesine verilmiştir. Biz de vatandaşlarımızın haklarını koruyarak, planlı, adil ve şeffaf bir dönüşüm sürecini yürütüyoruz. Amacımız sadece yapı stokunu yenilemek değil; güvenli, sağlıklı ve yaşanabilir mahalleleri birlikte oluşturmaktır." dedi.

"DOĞRU BİLGİ İÇİN BELEDİYEMİZE GELİN"

Kentsel dönüşüm sürecinin ilk gününden bu yana vatandaşları doğrudan bilgilendirdiklerini ifade eden Başkan Kınay, kamuoyunda yer alan yanlış bilgilere karşı vatandaşlara belediyeye başvurmaları çağrısında bulunarak, "Bu süreçte farklı söylemler ya da yanlış yönlendirmeler olabilir. Bizim kapımız herkese açık. Aklınıza takılan her konuda belediyemize gelin, uzman ekiplerimizden doğru bilgiyi alın. Sürecin her aşamasını şeffaflıkla yürütmeye devam edeceğiz. Bizim tek önceliğimiz vatandaşlarımızın haklarını koruyarak bu dönüşümü güven içinde tamamlamaktır" diye konuştu.

HAK SAHİPLERİNDEN TEŞEKKÜR

İmza törenine katılan hak sahipleri de süreç boyunca Karabağlar Belediyesinin kendilerini düzenli olarak bilgilendirdiğini belirterek yürütülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Vatandaşlar, uzlaşma görüşmelerinin güven ortamı içerisinde ilerlediğini ifade ederek, Başkan Helil Kınay'a ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

İMZA SÜRECİ DEVAM EDECEK

Haziran ayında başlayan uzlaşma görüşmeleri planlanan takvim doğrultusunda devam ediyor. Uzlaşma sağlayan tüm hak sahipleriyle önümüzdeki süreçte de imza törenleri gerçekleştirilecek. İmza sürecinin tamamlanmasının ardından dosyanın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına sunulması, onay sürecinin ardından ise yapım aşamasına geçilmesi planlanıyor. Osman Aksüner Mahallesi 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi yaklaşık 400 hak sahibini ve 250 yapıyı kapsıyor.

Kaynak: ANKA

İklim Değişikliği, Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabağlar'da kentsel dönüşümde ilk uzlaşma imzaları atıldı - Son Dakika

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