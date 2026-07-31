Karabağlar'da ortak aklın adresi: "Ortak Proje Geliştirme Eğitimi ve İş Birliği Atölyesi" - Son Dakika
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Karabağlar'da ortak aklın adresi: "Ortak Proje Geliştirme Eğitimi ve İş Birliği Atölyesi"

Karabağlar\'da ortak aklın adresi: "Ortak Proje Geliştirme Eğitimi ve İş Birliği Atölyesi"
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Karabağlar Belediyesi'nin, "sivil toplum kuruluşlarının kent yaşamına daha güçlü katkı sunması" amacıyla düzenlediği, "Ortak Proje Geliştirme Eğitimi ve İş Birliği Atölyesi", farklı alanlarda çalışan sivil toplum örgütlerini ortak hedefler etrafında buluşturdu.

(İZMİR)- Karabağlar Belediyesi'nin, "sivil toplum kuruluşlarının kent yaşamına daha güçlü katkı sunması" amacıyla düzenlediği, "Ortak Proje Geliştirme Eğitimi ve İş Birliği Atölyesi", farklı alanlarda çalışan sivil toplum örgütlerini ortak hedefler etrafında buluşturdu.

"Ortak Proje Geliştirme Eğitimi ve İş Birliği Atölyesi", farklı alanlarda çalışan sivil toplum örgütlerini bir araya getirdi. Katılımcıların proje sunumlarını dinleyen Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, fikirlerin somut projelere dönüşmesinin kent vizyonu açısından önemine vurgu yaptı. Daha adil, eşit ve yaşanabilir bir Karabağlar hedefi doğrultusunda belediye, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının ortak akılla hareket etmesinin önemine dikkati çeken Kınay, atölyenin yalnızca bir eğitim programı olmadığını söyledi. Kınay, "Bu değişimi birlikte yapacak, birlikte üretecek ve birlikte büyüteceğiz" dedi.

"SAĞLAM ADIMLAR ATIYORUZ"

Atölyede ortaya çıkan çalışmaların somut, veriye dayalı ve uygulanabilir olmasının önemine değinen Başkan Kınay, Karabağlar Akademi kapsamında mahallelerde yürütülen çalışmaların da projelere veri oluşturmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kınay, "Çok iyi bir başlangıç için sağlam adımlar atıyoruz. Her türlü yoksulluğa ve yoksunluğa dayanışma ruhuyla çözüm üretmeye hep birlikte çalışıyoruz. Bu değişimi birlikte yapacak, birlikte üretecek ve birlikte büyüteceğiz. İşimizi daha iyi yapmak için gayret ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

ÇOK YÖNLÜ PROJELER

Karabağlar Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü tarafından iki gün boyunca sivil toplum örgütlerinin katılımıyla belediye ana hizmet binasında gerçekleştirilen "Ortak Proje Geliştirme Eğitimi ve İş Birliği Atölyesi" büyük ilgi gördü. Etkinlikte katılımcılar; bir projenin nasıl yazılacağı, bütçesinin ve hedef kitlesinin nasıl belirleneceği, sorun ve çözüm aşamalarında neleri ön plana çıkarmaları gerektiği ve zamanın doğru kullanımı gibi bir dizi konuda eğitim aldı. "İyi projeler fikirlerden değil sorunlardan doğar" anlayışıyla hareket eden gruplar, daha sonra 4 ayrı çalışma masasına ayrılarak 4 ayrı proje hazırladı.

ORTAK YAŞAM VURGUSU

İklim adaleti, bakım hizmeti, güvenli yaya rotaları ve görünür gençler isimli masalarda buluşan sivil toplum örgütü temsilcileri yaşanabilir kentler ve sokaklar için projeler üretti. Engellilerden çocuklara, gençlerden kadınlara ve ileri yaştaki yurttaşlara kadar toplumun tüm kesimleri için daha adil, eşit, güvenli ve yaşanabilir bir Karabağlar hedefiyle hazırlanan projeler, Başkan Helil Kınay'a sunuldu. Atölye sonunda "Kentsel Isı Adaları İçin Sivil İzleme ve Hak Savunuculuğu", "Yaşayan ve İnşa Edilen Demokrasi", "Karabağlar 'da Yürünebilir Sokaklar, Yaşanabilir Kentler" ve "Sen de Varsın" başlıklarıyla dört proje ortaya konuldu.

Kaynak: ANKA

Karabağlar Belediyesi, Sivil Toplum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabağlar'da ortak aklın adresi: 'Ortak Proje Geliştirme Eğitimi ve İş Birliği Atölyesi' - Son Dakika

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