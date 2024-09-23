Karabağlar'da Otomobilsiz Kent Günü Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Karabağlar'da Otomobilsiz Kent Günü Etkinliği Düzenlendi

Karabağlar\'da Otomobilsiz Kent Günü Etkinliği Düzenlendi

Karabağlar Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlediği 'Otomobilsiz Kent Günü' etkinliğinde, yayaların güvenli erişim imkanlarını artırmayı hedefledi. Etkinlikte çeşitli atölyeler, müzik dinletileri ve sokak oyunları yer aldı.

23.09.2024 10:41  Güncelleme: 10:43
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(İZMİR)- Karabağlar Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında yayaların daha güvenli erişim imkanlarını sağlamayı hedeflediği "Otomobilsiz Kent Günü" temalı etkinlik düzenledi. Yeşilyurt Sevgi Yolu'nda yaşam ve kitap atölyeleri, yüz boyama, sokak oyunları, müzik dinletisi ve masa tenisi etkinlikleriyle meslek odaları ve sivil toplum kuruluş derneklerinin açtığı stantlarda, konuyla ilgili farkındalık yaratılması sağlandı.

"Otomobilsiz Kent Günü" etkinliğine, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, belediye bürokratları, meclis üyeleri, muhtarlar, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin aralarında olduğu çok sayıda vatandaş katıldı. Yeşilyurt Sevgi Yolu'nda araç geçişine izin verilmeyerek düzenlenen etkinlikte, Başkan Helil Kınay, çocuklarla birlikte yürüyerek alana geldi. Başkan Kınay tüm stantları dolaşarak, vatandaşlar ve esnafla da sohbet etti.

İnsan ve yaşam odaklı bir kent istiyoruz

Etkinlikte konuşan Başkan Kınay, günümüzde yayaların, betonlaşmış binalar ve yürünemeyecek hale gelen alanlara sıkıştığını, kamusal alanların bir bir elden çıktığını hatırlattı. Zamanında yapılan yanlış ve eksiklerin bedelini çok ağır şekilde ödediğimize dikkat çeken Başkan Kınay, "Karabağlar Belediyesi olarak bu dönemde insan odaklı, yaşam odaklı, hep beraber yaşayacağımız bir kent istiyoruz. Göreve geldiğimiz andan itibaren bu anlayışla hareket ettik, bundan sonra da aynı anlayışla devam edeceğiz" diye konuştu.

Yaşayan ve yaşatan Karabağlar

Bu tür etkinlikleri bir gün yapmanın doğru olmadığının altını çizen Başkan Kınay "O yüzden sizlerden istediğimiz çalışma arkadaşlarımızla beraber, Karabağlar'ın 58 mahallesinde kaldırım işgali olmayan, sağlıklı bir kent yapılaşmasını ortaya koyabilmek. Ekonomik ve toplumsal süreçlerde karşılaştığımız sorunları el birliği ile çözebildiğimiz, yaşayan ve yaşatan bir Karabağlar yapabilmek! Biz size güveniyoruz, sizlerin de bizlere güvenmenizi istiyoruz. Eksikler ve yanlışlar, ne varsa tamamlamak için buradayız. Bugün otomobilsiz bir günde hereket ederek, kenti yaşayarak, bir arada sohbet ederek bugünleri büyüteceğimiz yeni bir sürecin adımlarını atmak istiyoruz" dedi.

Başkan Kınay, Yeşilyurt Sevgi Yolu'yla ilgili de, "Burası ile ilgili seçim döneminde bir sözümüz vardı. Burası sevgi yolu, burada trafiksiz ve otomobilsiz zaman geçireceğimiz bir sevgi yolu yapacağız. Bu sözümüzü bir kez daha söylemek için de buradayız" diye konuştu.

Renkli etkinlikler

Yeşilyurt Sevgi Yolu'nda gün boyu gerçekleştirilen etkinlikler büyük ilgi gördü. Yaşam atölyeleri (Sıla Topçam), kitap atölyeleri, yüz boyama, sokak oyunları, müzik dinletisi, pilates, masa tenisi, iklim değişikliği ve atıksız yaşam standı, sağlık bilgilendirme standı, kompost üretim standı, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi standı, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şubesi standı, kent mobilyası tasarım atölyesi, sokağımızı birlikte tasarlayalım atölyesi, çocuk resim atölyesi, İzmir Yaya Derneği Öğretim Görevlisi Pelin Özden-yürüyen orman atölyeleri, farkındalık yarattı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karabağlar'da Otomobilsiz Kent Günü Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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