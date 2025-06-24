Karabağlar'da Özel Gereksinimli Çocuklar İçin Yüzme Eğitimleri Başlıyor

(İZMİR) - Karabağlar Belediyesi'nin Yaz Spor Okulları kapsamında özel gereksinimli çocuklara yönelik düzenleyeceği yüzme eğitimleri, 4 Temmuz'da başlayacak. Uzman eğitmenler eşliğinde verilecek eğitimlerle, çocukların hem güvenli hem de keyifli bir ortamda yüzme öğrenmeleri hedefleniyor.

Karabağlar Belediyesi, 4 Temmuz'da özel çocuklara yönelik yüzme eğitimlerine başlıyor. 7-12 yaş arası çocuklara yönelik temel yüzme eğitimleri ise 30 Haziran'da başlayacak. Yaz Spor Okulları kapsamında çocuklar, yaz tatilini dolu dolu, eğlenceli ve sağlıklı şekilde geçirme fırsatı bulacak.

Çocuklar; 30 Haziran ile 5 Eylül 2025 tarihleri arasında futbol, basketbol, voleybol, tekvando, karate, tenis, bocce, güreş, halk oyunları, zumba, aerobik ve cimnastik gibi birçok branşla tanışacak.

Belediye Başkanı Helil Kınay, "Çocuklarımızın sporla iç içe, sağlıklı ve mutlu bireyler olarak büyümeleri için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Yaz Spor Okullarımızla hem temel eğitimleri destekliyor hem de çocuklarımızın keyifli bir yaz geçirmesini sağlıyoruz. Özellikle özel gereksinimli çocuklarımızı da bu sürece dahil ederek, sporun birleştirici ve iyileştirici gücünü hep birlikte deneyimlemek istiyoruz. Her çocuğumuzun eşit fırsatlarla spor yapabildiği bir Karabağlar için çalışıyoruz" dedi.

Başvurular, İhsan Alyanak Mahallesi'nde bulunan Karabağlar Belediyesi Spor Müdürlüğü'nden yapılabilecek. Ayrıca 0232 414 79 01 numaralı telefondan da bilgi alınabilecek.