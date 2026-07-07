İzmir'in Karabağlar ilçesinde, otluk alanda başlayan yangının sıçraması sonucu 2 araç zarar gördü.
Reis Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler alandaki evsel atıkların tutuşmasıyla büyüdü, park halindeki hafif ticari araç ile otomobile sıçradı.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil ve hafif ticari araç hasar gördü.
Son Dakika › Güncel › Karabağlar'da Yangın: İki Araç Zarar Gördü - Son Dakika
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