Karabağlar İstihdam Günleri ile İş Arayanlar İşverenlerle Buluşuyor - Son Dakika
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Karabağlar İstihdam Günleri ile İş Arayanlar İşverenlerle Buluşuyor

Karabağlar Belediyesi, işsizliğe çözüm sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Bölgesel İstihdam Ofisi ile Karabağlar İstihdam Günleri'ni düzenliyor. 19 Nisan'da 100. yıl Uğur Mumcu Parkı'nda yapılacak etkinlikte iş arayanlar, sektördeki firmalarla birebir görüşme fırsatı bulacak.

17.04.2025 11:35  Güncelleme: 12:34
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(İZMİR) - Karabağlar Belediyesi, işsizliğin çözümüne katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Bölgesel İstihdam Ofisi hızla büyüyor. Karabağlar Belediyesi bu hafta sonu düzenleyeceği Karabağlar İstihdam Günleri sayesinde iş arayanlarla işverenleri buluşturacak.

100. yıl Uğur Mumcu Parkı'nda 19 Nisan Cumartesi yapılacak olan görüşmeler 12.00 - 18.00 saatleri aranda düzenlenecek. Sektörün önde gelen firmalarının katılacağı görüşmelerde iş arayan veya işinden memnun olmayan vatandaşlar firma yetkilileri ile karşılıklı görüşme şansı bulacak.

25 Mayıs 2024 tarihinde hizmete giren Karabağlar Belediyesi Bölgesel İstihdam Ofisi (BİO), 56 farklı firma ile yaptığı iş birliği sayesinde 111 toplu görüşme düzenledi. Bu görüşmelerle işverenler ve iş arayanlar bir araya getirilerek istihdam fırsatları sunuldu. Bugüne kadar yaklaşık 1100 kişinin işe yerleşmesine aracılık eden BİO, bu kişilerin 700'ünü kadınlar, 380 erkek ve 20'si ise özel gereksinimli bireyler olarak istihdam etti.

Ayrıca BİO, İŞKUR'un hizmet noktalarından biri olarak da faaliyet gösteriyor. Dijitalleşme adımıyla hizmetlerini daha erişilebilir hale getiren ofis, vatandaşların "www.karabaglarbio.com" adresi veya QR kod sistemi üzerinden kolayca kayıt yaptırmasına olanak sağlıyor. Kayıt yapan vatandaşlar, belirlenen günlerde firma yetkilileriyle birebir görüşme şansı yakalıyor.

"İş arayan tüm vatandaşlarımızı İstihdam Günlerine bekliyoruz"

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana, işsizlikle mücadele ve sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda önemli adımlar attık. Bunlardan biri de Bölgesel İstihdam Ofisi'ni kurmaktı. Bugün, bu ofisimiz aracılığıyla binlerce vatandaşımıza istihdam kapıları açmanın gururunu yaşıyoruz. Şimdi ise bu süreci daha da büyüterek, İstihdam Günleri ile iş arayan vatandaşlarımızı doğrudan işverenlerle buluşturuyoruz. Firmalarla birebir görüşme imkanı sunan bu organizasyon, hem iş arayanlar için büyük bir fırsat, hem de firmalar için nitelikli iş gücüne ulaşmanın etkili bir yolu olacak. Tüm vatandaşlarımızı, eğitimleri ve yetenekleri doğrultusunda kendilerine uygun işi bulabilmeleri için İstihdam Günleri'ne davet ediyorum. Karabağlar Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız, birlikte daha güçlü bir Karabağlar için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karabağlar İstihdam Günleri ile İş Arayanlar İşverenlerle Buluşuyor - Son Dakika

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