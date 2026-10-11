Karabat, kredi kartı takibindeki 200 milyar TL'ye ve yüzde 36,2 artışa dikkat çekti - Son Dakika
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Karabat, kredi kartı takibindeki 200 milyar TL'ye ve yüzde 36,2 artışa dikkat çekti

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Karabat, kredi kartı takibindeki 200 milyar TL\'ye ve yüzde 36,2 artışa dikkat çekti
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YENİ Partili Karabat, BDDK verilerine göre 6 ayda bireysel borçların yüzde 14, takipteki bireysel alacakların yüzde 36,2 arttığını belirtti. Kredi kartlarında takibe düşen borcun 200 milyar TL'ye yaklaştığını vurgulayan Karabat, vatandaşın ödeme gücünün zayıfladığını söyledi.

(ANKARA) - YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, BDDK verilerine göre altı ayda bireysel borçların yüzde 14, takipteki bireysel alacakların ise yüzde 36,2 arttığını belirterek, vatandaşın borç ödeme gücünün giderek zayıfladığına dikkat çekti. Karabat, kredi kartlarında takibe düşen borcun 200 milyar liraya yaklaştığını vurgulayarak, ekonomi politikalarını eleştirdi.

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bu nasıl ekonomi? Borçlar 6 ayda yüzde 14, takipteki alacaklar yüzde 36 arttı. Türkiye'de vatandaş giderek daha fazla borçlanıyor. Ama asıl tehlike başka. Borç ödeme gücü çok daha hızlı zayıflıyor. BDDK'nın son 6 aylık verilerinde ortaya çıkan tablo vahim. Vatandaşın borcuna bakalım. 3 Nisan 2026'da 6 trilyon 171 milyar TL olan borç, 2 Ekim'de 7 trilyon 35 milyar TL'ye ulaştı. Sadece 6 ayda 864 milyar TL artış. Bu rakamlar yalnızca bankaların büyüyen kredi hacmini değil, vatandaşın omuzlarındaki devasa borç yükünü de gösteriyor.

Nisan ayında 3 trilyon 12 milyar TL olan bireysel kredi kartı borçları, ekim başında 3 trilyon 534 milyar TL'ye yükseldi. 6 ayda 522 milyar TL artış. Toplam bireysel borç artışının yaklaşık yüzde 60'ı kredi kartlarından kaynaklanıyor. Kredi kartları artık milyonlarca hanenin bütçesinde önemli bir finansman aracı. Asıl tehlike ise vatandaş borcunu ödemekte zorlanıyor. Nisan ayında 278 milyar TL olan takipteki bireysel alacaklar, ekim başında 379 milyar TL'ye yükseldi. 6 ayda yüzde 36,2 artış. Aynı dönemde toplam bireysel borçlar yalnızca yüzde 14 büyüdü. Yani takipteki alacaklar, borç stokundan yaklaşık 2,6 kat hızlı artıyor.

"KREDİ KARTLARINDA TAKİBE DÜŞEN BORCUN 200 MİLYAR LİRAYA YAKLAŞTI"

Kredi kartlarında takipteki borç alarm veriyor. Nisanda 145,6 milyar TL olan kredi kartı takipteki borcu, temmuzda 170,2 milyar TL, ekimde 199,8 milyar TL oldu. Sadece 6 ayda yüzde 37,2 artış. Kredi kartlarında takipteki alacakların toplam kart borçlarına oranı da yüzde 4,83'ten yüzde 5,65'e yükseldi. Bu tablo ödeme güçlüğünün giderek ağırlaştığını gösteriyor. Sorun yalnızca vatandaşta değil. Bankacılık sektörünün toplam takipteki alacakları nisanda 683 milyar TL, temmuzda 776 milyar TL, ekimde 915 milyar TL oldu. 6 ayda 232 milyar TL artış. Takipteki alacaklar hem bireysel hem de ticari kredilerde büyüyor. Bu, ekonomi politikalarının ne kadar yanlış olduğunu gösteren bir başka tabloyu ortaya koyuyor.

Bir tarafta yüksek yaşam maliyetleri, diğer tarafta büyüyen borçlar ve faiz yükü... Vatandaşın borcu yüzde 14 artarken takipteki alacaklar yüzde 36 büyüyorsa burada ciddi bir ödeme kapasitesi sorunu var demektir. Enflasyonla mücadele edilirken hane halkının borç yükünün ve geçim koşullarının nasıl değiştiği de sorgulanmalı. 6 ayda bireysel borçlar 864 milyar TL arttı. Takipteki bireysel alacaklar 101 milyar TL büyüdü. Kredi kartlarında takipteki borç 200 milyar TL'ye yaklaştı. Bir tarafta fonlar ve borsadan milyarlarca lira götüren AKP'nin elitleri, diğer tarafta ay sonunu getirmek için kredi kartına mahkum olan milyonlarca vatandaş... Bu ekonomik tablo sürdürülebilir mi?"

Kaynak: ANKA
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