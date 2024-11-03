Karabet Geçidi'nde İlk Kar Yağışı

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3 bin Rakımlı Karabet Geçidi'nde mevsimin ilk karı yağdı

VAN - Van- Bahçesaray karayolu üzerinde 3 bin rakımlı Karabet geçidinde mevsimin ilk kar yağışı gerçekleşti.

Van'da öğleden sonra belli aralıklarla etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Yağış sonrası Van-Bahçesaray karayolu üzerinde olan ve Türkiye'nin 3 bin rakımlı ile en yüksek geçidi olan Karabet Geçidi ve çevresindeki dağlar yağan karla birlikte beyaza büründü. Kar yağışı ve sis Van- Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde sürücülere zaman zaman zor anlar yaşatıyor.