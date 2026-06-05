Karabük\'e 13 Yeni Araç Kazandırıldı

Karabük İl Özel İdaresi bünyesinde kullanılmak üzere 95 milyon lira değerinde 13 yeni araç filoya kazandırıldı.

Karabük Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi hizmet kapasitesinin artırılması amacıyla satın alınan 13 araç ve 2026 asfalt sezonunun açılması dolayısıyla tören düzenlendi.

Törende konuşan Vali Oktay Çağatay, bugün köylere büyük hizmetler getirildiğini söyledi.

Karabük'te köylere ulaşan hizmetlerin takdire şayan olduğunu belirten Çağatay, hizmetlerin yerine getirilmesine vesile olan herkese teşekkür etti.

Çağatay, filoya yeni katılan araçların kazasız belasız hizmet üretmesi temennisinde bulundu.

AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin de İl Özel İdaresi olarak Karabük'te ekip çalışmasıyla büyük işler hayata geçirdiklerini ifade etti.

AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç da İl Özel İdare'nin 2025'te 353 kilometre sıcak asfalt atarak Türkiye rekoru kırdığını dile getirerek, "Bu rekor Türkiye'de bir özel idarenin attığı en yüksek asfalt miktarı oldu." dedi.

Programda, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Okan Kirman ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci de konuşma yaptı.

İl Müftüsü Ali Erhun tarafından dua edilmesinin ardından kurdele kesimi gerçekleştirildi.

Asfalt sezonunun açılmasıyla program sona erdi.