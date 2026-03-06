Karabük'e Lojistik Merkezi Görüşmeleri - Son Dakika
Karabük'e Lojistik Merkezi Görüşmeleri

06.03.2026 18:16
Karabük'te planlanan Lojistik Merkezi projesi Ulaştırma Bakanlığı toplantısında ele alındı.

Karabük'te hayata geçirilmesi planlanan "Lojistik Merkezi" projesinin bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Lojistik Koordinasyon Kurulu toplantısında görüşüleceği bildirildi.

AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin'in basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından hazırlanan fizibilite raporunun görüşüleceği toplantıda teknik boyutlar, ekonomik durum, ulaştırma bağlantıları ve sanayiye sağlayacağı katkılar ele alınacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, lojistik merkezinin Karabük'e kazandırılması adına AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç ve AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt'la Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu ziyaret ettiklerini, projenin müjdesini Bakan Uraloğlu'nun verdiğini hatırlattı.

Bakanlık bürokratlarıyla projenin her aşamasını yakından takip ettiklerini ve hayata geçirilmesi için yoğun mesai harcadıklarını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Karabük Lojistik Merkezi Projesi, şehrimizin üretim gücünü, sanayi altyapısını ve ulaştırma kabiliyetlerini bir bütün olarak ele alan son derece önemli projedir. BAKKA tarafından hazırlanan fizibilite raporu, projenin teknik altyapısını ve ekonomik katkılarını kapsamlı biçimde ortaya koymuştur. Bu merkez sayesinde Karabük'te üretilen sanayi ürünlerinin pazarlara daha hızlı ve daha düşük maliyetle ulaşması sağlanacak, böylece ilimizin yatırım cazibesi önemli ölçüde artacaktır."

Keskinkılıç da projenin Karabük'ün bölgesel konumunu güçlendireceğini aktararak, "Karabük Lojistik Merkezi yalnızca ulaştırma ve taşımacılık açısından değil, aynı zamanda ilimizin ekonomik gelişimi ve istihdamı açısından da büyük önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Karabük Üniversitesinde Mart Ayı Senato Toplantısı yapıldı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Mart Ayı Senato Toplantısı, Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık başkanlığında gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, toplantıda üniversitenin şubat ayı faaliyetleri, akademik teşvik verileri, ulusal ve uluslararası sıralama sonuçları ile devam eden yatırım ve iş birliği süreçleri ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırışık, araştırma üniversitesi olma hedefinin sürdüğünü belirtti.

Sosyal bilimler, mühendislik ve tıp-sağlık alanlarındaki konumun Türkiye ortalamasında ilk 25 bandına yaklaştığını aktaran Kırışık, ilk 20'ye girme hedefi doğrultusunda akademik performansın artırılması gerektiğini ifade etti.

Toplantıya, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz ve Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Genel Sekreter Lütfü Köm ile senato üyeleri katıldı.

Ramazan etkinlikleri sürüyor

Karabük Belediyesince ramazan ayına özel olarak gerçekleştirilen etkinlikler devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Karabük Belediyesi Sanat Evi'nde gerçekleştirilen organizasyonda, gündüz saatlerinde öğrenciler için atölye çalışmaları, akşamları geleneksel ramazan etkinlikleri yapılıyor.

Gündüz programında çocuklar tuval boyama ve fener yapımı etkinliklerine katılarak keyifli vakit geçirirken, akşam saatlerinde Hacivat ve Karagöz gösterileri, hat ve ebru atölyeleri ile çocuk oyun alanları ilgi görüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, etkinliklerin her yaştan vatandaşı bir araya getiren organizasyona dönüştüğünü belirterek, "Ramazanın birlik ve paylaşma ruhunu şehrimizde canlı tutmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın neşesi ve hemşehrilerimizin ilgisi bizlere güç veriyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Karabük'e Lojistik Merkezi Görüşmeleri
