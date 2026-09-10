Karabük Eflani'de çıkan yangında 3 bin balya ot küle döndü
Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Güngören köyünde İhsan Badem'e ait ot balyalarının bulunduğu alanda yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 3 bin balya ot yanarken, balyaların arasındaki yaklaşık 10 ton buğday kurtarıldı.
Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 3 bin balya ot yandı.
Güngören köyü Mahmutlar Mahallesi'nde İhsan Badem'e ait ot balyalarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Eflani Belediyesi itfaiyesi ve Eflani Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 3 bin balya ot yandı.
Ot balyalarının arasında bulunan yaklaşık 10 ton buğday ekiplerce kurtarıldı.
Öte yandan Eflani Belediye Başkanı Hüsnü Akın da bölgeye gelerek ilgililerden bilgi aldı.
Kaynak: AA
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