Karabük Eflani'de kamyonla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Eflani ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Karabük'ün Eflani ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Osmanlar köyü Çalıkahvesi Mahallesi'nde E.K. (65) idaresindeki 78 ACN 107 plakalı otomobil ile A.A. (43) yönetimindeki 34 DSS 250 plakalı kamyon çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki E.K. (63) yaralandı, ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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