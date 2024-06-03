Karabük İl Genel Meclisi Haziran Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Karabük İl Genel Meclisi Haziran Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi

Karabük İl Genel Meclisi Haziran Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi

Karabük İl Genel Meclisi, haziran ayının ilk toplantısını gerçekleştirdi. Meclis Başkanı Ahmet Sözen, toplantıda yaptığı konuşmada, meclisin aldığı önemli kararları sahada uyguladığını anlattı. Her üyenin sahadaki uygulanmaların takipçisi olacağını belirten Sözen, İl Genel Meclisi üyelerinin, bu plan ve programların yapılmasında kendi ilçelerinin hassasiyetlerini ve önceliklerini en iyi bilen kişiler olduğunu vurguladı. Sözen, bu doğrultuda plan ve programların hazırlanıp idareye teslim edildiğini aktararak, 'İdaremizin sahada yaptığı çalışmaların en iyi takipçisi yine İl Genel Meclisi üyelerimizdir. Yapmış olduğumuz plan ve programlarda 277 köy, 870 mahalle ile kırsalda yaşayan vatandaşlarımıza hizmet anlamında bu çalışmaları hep birlikte, yüzümüzün akıyla bu yılda gerçekleştireceğiz.' ifadesini kullandı.

03.06.2024 18:11
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Karabük İl Genel Meclisi, haziran ayının ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Meclis Başkanı Ahmet Sözen, toplantıda yaptığı konuşmada, meclisin aldığı önemli kararları sahada uyguladığını anlattı.

Her üyenin sahadaki uygulanmaların takipçisi olacağını belirten Sözen, İl Genel Meclisi üyelerinin, bu plan ve programların yapılmasında kendi ilçelerinin hassasiyetlerini ve önceliklerini en iyi bilen kişiler olduğunu vurguladı.

Sözen, bu doğrultuda plan ve programların hazırlanıp idareye teslim edildiğini aktararak, "İdaremizin sahada yaptığı çalışmaların en iyi takipçisi yine İl Genel Meclisi üyelerimizdir. Yapmış olduğumuz plan ve programlarda 277 köy, 870 mahalle ile kırsalda yaşayan vatandaşlarımıza hizmet anlamında bu çalışmaları hep birlikte, yüzümüzün akıyla bu yılda gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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