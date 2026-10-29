Karabük Safranbolu\'da kontrolden çıkan otomobil devrildi, sürücü yaralandı

Karabük Safranbolu'da kontrolden çıkan otomobil devrildi, sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan 34 ZK 2913 plakalı otomobil, Bostanbükü Kavşağı'nda devrildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
M.O.V. idaresindeki 34 ZK 2913 plakalı otomobil, Bostanbükü Kavşağı'nda kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
M.O.V'nin Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı'nda uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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