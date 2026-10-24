Karabük Safranbolu\'da yaya geçidinde elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Karabük Safranbolu'da yaya geçidinde elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaya geçidinden geçmek isteyen elektrikli bisiklet sürücüsü, otomobille çarpıştığı kazada ağır yaralandı. Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 57 yaşındaki sürücü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Güler Ç'nin (57) kullandığı elektrikli bisiklet, Karabük-Safranbolu kara yolu Adnan Menderes Bulvarı'nda yaya geçidinden geçmek isterken S.B'nin kullandığı 06 FF 1791 plakalı otomobille çarpıştı.
Refüjdeki aydınlatma direği ile ağaca çarpan otomobil savruldu.
Kazada elektrikli bisikletin sürücüsü Güler Ç. ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelince Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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