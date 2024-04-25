Karabük'te 10 aylık bebeğini yola bıraktığı iddia edilen anne hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Karabük'te 10 aylık bebeğini yola bıraktığı iddia edilen anne hakkında soruşturma başlatıldı

Karabük\'te 10 aylık bebeğini yola bıraktığı iddia edilen anne hakkında soruşturma başlatıldı

Karabük'te bir anne, 10 aylık bebeğini yola bıraktığı iddiasıyla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, basında ve sosyal medyada yer alan haberler üzerine çalışma başlattı. Müşteki A.S, dini nikahlı eşi E.H'nin çocuklara kötü davrandığını öne sürdü. Çocukların kontrolleri yapıldıktan sonra anneye teslim edildi ve anne hakkında tahkikat başlatıldı.

25.04.2024 18:04
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Karabük'te, 10 aylık bebeğini yola bıraktığı iddia edilen anneyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir annenin 10 aylık bebeğini yola bırakmasıyla ilgili basında ve sosyal medyada yer alan haberlere ilişkin çalışma başlattı.

Olayla ilgili müşteki A.S, 2 çocuğunun annesi, dini nikahlı eşi E.H'nin çocuklara kötü davrandığını, olay günü küçük çocuğunu yere attığını öne sürdü.

A.S, E.H'den şikayetçi olurken kontrolleri yapılan 2 çocuk, savcılık talimatıyla anneye teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğince anne hakkında tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA

Karabük, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te 10 aylık bebeğini yola bıraktığı iddia edilen anne hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika

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