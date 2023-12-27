 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Karabük'te 16 katlı binada yangın ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Karabük'te 16 katlı binada yangın ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi

Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından Ergenekon Mahallesi'ndeki bir sitede yapılan tatbikatta, yangına müdahale edilerek mahsur kalanlar kurtarıldı. Tatbikatta ayrıca yangının söndürülmesi ve ilk müdahale uygulamalı gösterildi.

Karabük\'te 16 katlı binada yangın ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi
27.12.2023 - 16:17,
Abone Ol

Karabük'te 16 katlı binada yangın ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce Ergenekon Mahallesi'ndeki bir sitede yapılan tatbikatta, senaryo gereği ihbar üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti.

Sitede bulunan bir binanın 5'inci katındaki dairede başlayan yangına müdahale ederken mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlatan ekipler, itfaiye merdiveni yardımıyla pencereye çıkan bir kişiyi tahliye etti.

Sonrasında bina girişinde toplanan sitenin güvenlik personeli ve temizlik görevlileri ile anaokulu öğrencilerine, Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürü Koray Korkut tarafından bilgi verildi.

Tatbikatta, site bahçesinde de çıkan yangının söndürülmesi ve alevlere ilk müdahale uygulamalı gösterildi.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Korkut, yüksek katlı binada söndürme ve tahliye tatbikatı yaptıklarını söyledi.

Yüksek binaların yangın söndürme sistemlerinin olduğunu belirten Korkut, "Bu sitenin yangın söndürme sistemindeki suyu kontrol ettik. Sitenin personelini olabilecek bir yangına ilk müdahaleyi nasıl yapacaklarına dair bilgilendirdik. Bizim için ilk müdahaleyi yapabilmek çok önemli. Bütün yangınlar ilk başladığında küçük bir kıvılcımdır. Bu kıvılcıma erken müdahale edilmezse çok büyük felaketlere dönüşebiliyor." diye konuştu.

Site müdürü Cüneyt Arslan da site çalışanlarına bilgilendirme yaptıkları için itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Karabük Belediyesi, Ergenekon, Karabük, İtfaiye, Kurtarma, İtfaiye, Güvenlik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te 16 katlı binada yangın ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi - Son Dakika


16:10
Çankırı'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi Çankırı'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi
16:02
İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in Başrolünde Olduğu Dizi Arak'ın Adı Kara Olarak Değiştirildi İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in Başrolünde Olduğu Dizi Arak'ın Adı Kara Olarak Değiştirildi
15:53
Aliya İzzetbegoviç'in torunu Noel'i kutladı! Herkes merhum liderin o sözünü hatırlattı Aliya İzzetbegoviç'in torunu Noel'i kutladı! Herkes merhum liderin o sözünü hatırlattı
15:25
Siyasette seviye başka bir boyutta! MHP'den Özgür Özel'e ağır mı ağır sözler Siyasette seviye başka bir boyutta! MHP'den Özgür Özel'e ağır mı ağır sözler
15:21
Asgari ücret toplantısı öncesi Bakan Işıkhan ve TÜRK-İŞ Başkanı'ndan kritik görüşme! Taraflardan ilk açıklama Asgari ücret toplantısı öncesi Bakan Işıkhan ve TÜRK-İŞ Başkanı'ndan kritik görüşme! Taraflardan ilk açıklama
15:19
İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 21 bine yükseldi İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 21 bine yükseldi
15:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert tepki: Hitler'den bir farkı yok Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert tepki: Hitler'den bir farkı yok
15:02
Yoğun Yağışlar Sonucunda Rincon Kasabasının Köprüsü Yıkıldı Yoğun Yağışlar Sonucunda Rincon Kasabasının Köprüsü Yıkıldı

Son Dakika
16:10 Çankırı'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi
16:02 İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in Başrolünde Olduğu Dizi Arak'ın Adı Kara Olarak Değiştirildi
15:53 Aliya İzzetbegoviç'in torunu Noel'i kutladı! Herkes merhum liderin o sözünü hatırlattı
15:25 Siyasette seviye başka bir boyutta! MHP'den Özgür Özel'e ağır mı ağır sözler
15:21 Asgari ücret toplantısı öncesi Bakan Işıkhan ve TÜRK-İŞ Başkanı'ndan kritik görüşme! Taraflardan ilk açıklama
15:19 İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 21 bine yükseldi
15:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert tepki: Hitler'den bir farkı yok
15:02 Yoğun Yağışlar Sonucunda Rincon Kasabasının Köprüsü Yıkıldı
14:55 Ankara'da Gazi ve Şehit Yakınları DEM Parti Önünde Eylem Yaptı
14:32 Hakeme saldıran eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 16:45:28. #1.11#
SON DAKİKA: Karabük'te 16 katlı binada yangın ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement