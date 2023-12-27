Karabük'te 16 katlı binada yangın ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce Ergenekon Mahallesi'ndeki bir sitede yapılan tatbikatta, senaryo gereği ihbar üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti.

Sitede bulunan bir binanın 5'inci katındaki dairede başlayan yangına müdahale ederken mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlatan ekipler, itfaiye merdiveni yardımıyla pencereye çıkan bir kişiyi tahliye etti.

Sonrasında bina girişinde toplanan sitenin güvenlik personeli ve temizlik görevlileri ile anaokulu öğrencilerine, Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürü Koray Korkut tarafından bilgi verildi.

Tatbikatta, site bahçesinde de çıkan yangının söndürülmesi ve alevlere ilk müdahale uygulamalı gösterildi.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Korkut, yüksek katlı binada söndürme ve tahliye tatbikatı yaptıklarını söyledi.

Yüksek binaların yangın söndürme sistemlerinin olduğunu belirten Korkut, "Bu sitenin yangın söndürme sistemindeki suyu kontrol ettik. Sitenin personelini olabilecek bir yangına ilk müdahaleyi nasıl yapacaklarına dair bilgilendirdik. Bizim için ilk müdahaleyi yapabilmek çok önemli. Bütün yangınlar ilk başladığında küçük bir kıvılcımdır. Bu kıvılcıma erken müdahale edilmezse çok büyük felaketlere dönüşebiliyor." diye konuştu.

Site müdürü Cüneyt Arslan da site çalışanlarına bilgilendirme yaptıkları için itfaiye ekiplerine teşekkür etti.