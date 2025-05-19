Karabük'te 19 Mayıs'a Özel Dalış: Türk Bayrağı Gölde Dalgalandı

Karabük'te 19 Mayıs'a özel dalış: Gölette Türk Bayrağı'nı böyle dalgalandırdılar

KARABÜK - Karabük'ün Ovacık ilçesinde iki dalgıç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106. yılı dolayısıyla Hatipoğlu Göleti'ne dalarak su altında Türk bayrağı açtı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106. Yılı Karabük'te çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor.

Ovacık Kaymakamlığı öncülüğünde Ovacık Belediyesi koordinesinde düzenlenen 19 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde dalgıçlar Cemil Belder ve Cemal Özbek, Hatipoğlu Göleti'nde dalış programı hazırladı.

Etkinlik öncesi hazırlıklarını tamamlayan dalgıçlar, daha sonra şişme botla suya açılara k2.5 metre uzunluğundaki Türk bayrağını gölün hem derinliklerinde hem de yüzeyine dalgalandırdı.

Sosyal medya hesabında paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı.