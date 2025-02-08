Karabük'te 43 Şüpheli Tutuklandı

Karabük'te 1 Ocak-7 Şubat tarihlerinde çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 43 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Genel Bilgi Toplama Büro Amirliği (GBT) ekipleri tarafından il genelinde 1 Ocak-7 Şubat tarihlerinde saha çalışmaları yürütüldü.
Haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 64 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 43'ü tutuklandı, 21'i serbest bırakıldı.
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