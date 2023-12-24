 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Karabük'te 5 kişi sobadan sızan gazdan etkilendi - Son Dakika
Üye Girişi

Karabük'te 5 kişi sobadan sızan gazdan etkilendi

Karabük'te aynı aileden 5 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası polis soruşturma başlattı.

Karabük\'te 5 kişi sobadan sızan gazdan etkilendi
24.12.2023 - 18:54,  Güncelleme: 18:56
Abone Ol

KARABÜK'te, aynı aileden 5 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Yenimahalle Nizam-ı Cedit Caddesi'nde bulunan tek katlı evde meydana geldi. İşten dönen Emir Albayrak, kapıyı açan olmayınca kırarak eve girdi. Anne, baba, kardeşleri ve anneannesinden oluşan aile fertlerini baygın halde bulan Albayrak, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi. Kısa sürede adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin sobadan sızan gazdan etkilendikleri tespit edilen Harun Berat Albayrak (17), Hasan Albayrak (52), Hacer Albayrak (50), Meriç Albayrak (21) ve Hanife Durak (69) ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Karabük, Olaylar, Güvenlik, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te 5 kişi sobadan sızan gazdan etkilendi - Son Dakika


18:47
Okan Buruk'tan derbinin hakemine çağrı: Adil olsunlar Okan Buruk'tan derbinin hakemine çağrı: Adil olsunlar
18:22
Fred'in yokluğunu 2 cümlede özetleyen İsmail Kartal'dan çok konuşulacak derbi yorumu Fred'in yokluğunu 2 cümlede özetleyen İsmail Kartal'dan çok konuşulacak derbi yorumu
18:21
İstiklal Caddesi'nde doğal gaz kaçağı paniği İstiklal Caddesi'nde doğal gaz kaçağı paniği
18:16
ABD'nin açıklamasına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem'den sert tepki: Alçak, terör örgütü PKK senin kanlı maşan değil mi? ABD'nin açıklamasına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem'den sert tepki: Alçak, terör örgütü PKK senin kanlı maşan değil mi?
17:13
Canlı anlatım! Derbide tempo bir an olsun düşmüyor Canlı anlatım! Derbide tempo bir an olsun düşmüyor
17:04
Özgür Özel'den 'bildiri' açıklaması: Öyle yağma yok, biz bildiriye imza atıyoruz Erdoğan propaganda yapıyor Özgür Özel'den "bildiri" açıklaması: Öyle yağma yok, biz bildiriye imza atıyoruz Erdoğan propaganda yapıyor
16:36
DEM Parti kongresinde teröristler için 'şehit' deyip saygı duruşunda bulunan terör destekçilerine gözaltına DEM Parti kongresinde teröristler için "şehit" deyip saygı duruşunda bulunan terör destekçilerine gözaltına
16:31
Pençe-Kilit bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 30'a yükseldi Pençe-Kilit bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 30'a yükseldi

Son Dakika
18:47 Okan Buruk'tan derbinin hakemine çağrı: Adil olsunlar
18:22 Fred'in yokluğunu 2 cümlede özetleyen İsmail Kartal'dan çok konuşulacak derbi yorumu
18:21 İstiklal Caddesi'nde doğal gaz kaçağı paniği
18:16 ABD'nin açıklamasına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem'den sert tepki: Alçak, terör örgütü PKK senin kanlı maşan değil mi?
17:13 Canlı anlatım! Derbi başladı
17:04 Özgür Özel'den "bildiri" açıklaması: Öyle yağma yok, biz bildiriye imza atıyoruz Erdoğan propaganda yapıyor
16:36 DEM Parti kongresinde teröristler için "şehit" deyip saygı duruşunda bulunan terör destekçilerine gözaltına
16:31 Pençe-Kilit bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 30'a yükseldi
16:17 Fenerbahçe'ye büyük şok! Serdar Aziz derbide forma giyemeyecek
15:17 12 şehidimizin olduğu gün şarkılı, türkülü eğlence programına devam eden TRT'ye tepkiler çığ gibi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2023 19:21:16. #1.11#
SON DAKİKA: Karabük'te 5 kişi sobadan sızan gazdan etkilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement