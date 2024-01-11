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Karabük'te 9 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi - Son Dakika
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Karabük'te 9 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi

Karabük'te, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan saha çalışması sonucunda, hakkında 9 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü M.K. yakalandı. M.K., adliyeye sevk edildikten sonra cezaevine gönderildi.

Karabük\'te 9 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi
11.01.2024 - 17:23,
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Karabük'te 9 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri saha çalışması yürüttü.

Çalışmalar sonucu hakkında 9 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü M.K. yakalandı.

Adliyeye sevk edilen M.K, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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