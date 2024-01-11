Karabük'te 9 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi
Karabük'te, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan saha çalışması sonucunda, hakkında 9 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü M.K. yakalandı. M.K., adliyeye sevk edildikten sonra cezaevine gönderildi.
Karabük'te 9 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri saha çalışması yürüttü.
Çalışmalar sonucu hakkında 9 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü M.K. yakalandı.
Adliyeye sevk edilen M.K, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA