Karabük\'te Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı

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Karabük Valiliği tarafından "İl Afet Risk Azaltma Planı" (İRAP) toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Vali Mustafa Yavuz, Türkiye'nin ve bölgenin, bulunduğu coğrafya nedeniyle birçok afet riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Yavuz, deprem, sel, taşkın ve heyelanların toplumu derinden etkilediğini vurgulayarak, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasının, devlet ve tüm kurumların en öncelikli görevleri arasında olduğunu kaydetti.

Karabük İRAP'ın afet risklerini minimize etmek amacıyla kapsamlı bir yol haritası sunduğunu aktaran Yavuz, plan kapsamında afet türlerine yönelik 113 eylemin belirlendiğini anlattı.

Afetlerin etkilerinin en aza indirilmesi için somut adımlar atıldığını bildiren Yavuz, "Karabük İl Afet Risk Azaltma Planı'nın hayata geçirilmesi, afetlerle mücadele eden kaynaklarımızı, en etkin şekilde kullanmamızı ve olası tehlikeler karşısında güçlü bir duruş sergilememizi sağlamaktadır." dedi.

Planının detaylarını paylaşan Yavuz, "2024 itibariyle bu eylemlerden yüzde 76'sı tamamlanmış, kırmızı eylemler olarak adlandırdığımız yüksek öncelikli eylemlerin ise yüzde 78'i başarıyla gerçekleştirilmiştir. Bu oranlar, Karabük'ün afetlere karşı hazırlıklı hale getirilmesinde kaydettiğimiz önemli mesafeyi gözler önüne sermekte olup, daha alınması gereken yolumuz bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Yavuz, planı 2025 sonuna kadar tamamlamayı, Karabük'ün afetlere karşı daha dayanıklı ve hazırlıklı bir şehir olmasını sağlamayı amaçladıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"2026 yılı itibariyle başlayacak olan yeni 5 yıllık plan döneminde de kazanımlarımızı daha ileriye taşımak ve riskleri minimize etmek adına çalışmalarımıza hız kesmeden bundan böyle de devam edeceğiz. Toplumumuzun huzuru, güvenliği ve refahı adına devletimizin kararlılığı ve desteğiyle, yerel paydaşlarımızın katılım ve katkılarıyla güçlü bir risk ve kriz yönetimi yapısı inşa ederek, Karabük'ü afetlere karşı daha güvenli bir hale getirmek için gereken tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz."

Karabük İRAP çalışmalarında emeği geçen tüm kurum, kuruluş ve paydaşlar teşekkür eden Yavuz, "Halkımızın can ve mal güvenliğini temin etme konusunda her türlü önlemi alarak, güçlü bir işbirliği içinde ilerleyeceğimizin altını bir kez daha çizmek istiyorum." dedi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Kerem Süleyman Yüksel, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Kartal, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Şenol Ayyıldız, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci, AFAD İl Müdürü Mustafa Avcı ile Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İnan Keskin katıldı.