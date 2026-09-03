Karabük'te apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Karabük'te apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Karabük\'te apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı
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Karabük Bahçelievler Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın üçüncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bina sakinleri tahliye edilirken, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bahçelievler Mahallesi 115. Cadde'de bulunan 5 katlı bir binanın üçüncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle bina sakinleri tahliye edildi.

Dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, evde hasara neden oldu.

Olay yeri inceleme ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için binada çalışma yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karabük'te apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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