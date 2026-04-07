Karabük'te Ayı Yavruları Bahçeyi Ziyaret Etti

Karabük'te bahçeye girip otlayan 2 ayı yavrusu güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Merkeze bağlı Bulak köyünde ikamet eden Zati Özen, bahçesindeki izleri fark edince güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.
Özen, bahçesine giren 2 ayı yavrusunun otlayıp gezindiğini belirledi.
Yavruların kaydedildiği görüntülerde, ayıların otlamaları ve birinin arka ayaklarının üzerine kalkarak çevreyi kontrol etmesi yer alıyor. Ayrıca, ayıların bahçedeki cansız mankene tepki vermeden dolaştıkları görülüyor.
