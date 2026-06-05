Karabük'te Ceza İnfaz Personeli Günü Kutlandı - Son Dakika
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Karabük'te Ceza İnfaz Personeli Günü Kutlandı

05.06.2026 11:05
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Karabük'te Ceza İnfaz Personeli Günü dolayısıyla düzenlenen programda, memurların önemi vurgulandı.

Karabük'te 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü dolayısıyla program düzenlendi.

5000 Evler Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, devletin adalet anlayışının, yalnızca verilen kararlarla değil, o kararların hukuk ve insan onuruna uygun uygulanmasıyla daha çok anlam kazandığını söyledi.

Ceza infaz koruma memurlarının bu önemli görevin emanet edildiği büyük sorumluluğu omuzlarında taşıyan kamu görevlileri olduğunu belirten Akman, "Onlar, yüksek duvarların ardında sadece güvenliği sağlamakla kalmaz, aynı zamanda umudun, disiplinin ve yeniden topluma kazandırma çalışmalarının bir numaralı mimarlarıdır. Görevlerini çoğu zaman gözlerden uzak ancak büyük özveri ve fedakarlıkla yapmaktadırlar." dedi.

Akman, ceza infaz kurumlarının adaletin son durağı olmadığını, bireyin yeniden topluma kazandırıldığı temel noktaların başında geldiğini ifade ederek, "Bu süreçte ceza infaz koruma memurlarımız, devletimizin şefkatli ve güçlü elini temsil etmekte, kamu düzeninin korunmasına önemli katkılar sunmaktadırlar. Görevlerini yerine getirirken gösterdikleri sabır ve vakur duruş, meslek ahlakı her türlü takdirin üzerindedir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından çeşitli hediyeler takdim edildi.

Programa, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, cezaevi ve basın savcısı Oğuz Yılmaz ile personel katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karabük'te Ceza İnfaz Personeli Günü Kutlandı - Son Dakika

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