Karabük'te çıkan orman yangınları kontrol altına alındı - Son Dakika
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Karabük'te çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Ovacık ve Safranbolu ilçelerinde çıkan orman yangınlarının kontrol altına alındığını ve herhangi bir yaralanma ya da can kaybının olmadığını bildirdi.

16.08.2024 22:46
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Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Ovacık ve Safranbolu ilçelerinde ormanlık alanlarda çıkan yangınlarda şu aşamada herhangi bir yaralanma ya da can kaybının söz konusu olmadığını bildirdi.

Ovacık ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarını takip eden Vali Yavuz, gazetecilere, öğleden sonra saat 15.00 sıralarında Ovacık'ta Alınca ve Beydini köyleri arasında, Safranbolu'da da Ovacuma Ulu Yayla mevkisinde 2 orman yangını çıktığını hatırlattı.

Vali Yavuz, iki yangına da orman işletme müdürlükleri, belediyeler, İl Özel İdaresi ve diğer kurumlara ait arazözler, su tankerleri ve araçlarla müdahale edildiğini söyledi.

Ovacık'taki yangının yaklaşık 17-18 hektarlık alanda etkili olduğunu, Safranbolu'da ise yangının 5 hektarlık alanda örtü altı şeklinde çıktığını aktaran Yavuz, Ovacık'ta yangının 2 uç noktada devam ettiğini, ekiplerin özverili müdahalesiyle diğer alanlarda kısmen kontrol altına alındığını kaydetti.

Yavuz, Safranbolu'daki yangında 3 evin zarar gördüğünü, 2 büyükbaş hayvanın telef olduğunu dile getirerek, "Fakat yerleşim yerlerimizle ilgili şu aşamada, yaralı veya herhangi bir can kaybı söz konusu değil. Şu anda bulunduğumuz Ovacık ilçemizdeki Alınca köyümüzde de herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu değil." diye konuştu.

-" İnşallah en kısa sürede soğutma çalışmalarına başlarız"

Yavuz, tüm kurumların, yangına ilk andan itibaren araç ve gereçleriyle müdahale ettiğini belirterek, fedakarca çalışan ekiplere teşekkür etti.

Yangınları en kısa sürede tamamen kontrol altına almak istediklerini vurgulayan Yavuz, şöyle devam etti:

"Ondan sonra soğutma çalışmalarına başlarız. Yerleşim yerlerimize sirayet eden Ovacık'ta herhangi bir sıkıntı yok. İki köyümüze yakın; Beydini ve Alınca. İkisine de yaklaşık kuş uçuşu 2 kilometre mesafede, oralarda da tedbirlerimiz aldık. Hep birlikte fedakarca çalışan arkadaşlarımızla takip ediyoruz. İnşallah en kısa sürede söndürerek, kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başlarız."

Yavuz, yangının yayılmasında rüzgarın etkili olduğunu, şu anda rüzgarın azaldığını, bunu fırsata çevirerek kısa sürede yangını kontrol altına almayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karabük'te çıkan orman yangınları kontrol altına alındı - Son Dakika

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