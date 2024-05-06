Karabük'te devrilen motosikletteki 2 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karabük'te devrilen motosikletteki 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Karabük\'te devrilen motosikletteki 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Karabük'te Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana gelen motosiklet kazasında, 78 ABU 715 plakalı motosikletin sürücüsü F.C. ve arkasındaki S.N.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

06.05.2024 18:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te devrilen motosikletteki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Adnan Menderes Bulvarı'nda seyreden 78 ABU 715 plakalı motosikletin sürücüsü F.C, başka bir motosiklete çarpmamak için yavaşladığı sırada kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü ile arkasındaki S.N.Y. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Adnan Menderes, Motosiklet, Karabük, Trafik, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te devrilen motosikletteki 2 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:37 Hamas, ateşkes teklifini kabul ettiğini Katar ve Mısırlı arabuluculara iletti. Hamas, ateşkes teklifini kabul ettiğini Katar ve Mısırlı arabuluculara iletti.
18:52 Özgür Özel, yarın MHP lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaret edecek Özgür Özel, yarın MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek
18:46 İstanbul’da, 1 Mayıs olaylarında gözaltına alınan 11 kişi daha tutuklandı İstanbul'da, 1 Mayıs olaylarında gözaltına alınan 11 kişi daha tutuklandı
17:28 Gaziantep’teki katliam gibi kazada can kaybı 9’a yükseldi Gaziantep'teki katliam gibi kazada can kaybı 9'a yükseldi
16:35 Masadaki ana başlık öğretmen atamaları Kabine toplantısı sona erdi Masadaki ana başlık öğretmen atamaları! Kabine toplantısı sona erdi
19:10 Sezonu kapatan İsmail Yüksek, dünya yıldızlarının doktoruna tedavi olacak Sezonu kapatan İsmail Yüksek, dünya yıldızlarının doktoruna tedavi olacak
18:59 Konyaspor-Fenerbahçe maçında ilk 11’ler belli oldu Konyaspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu
18:16 1 sezonda 2 ayrılık Nenad Bjelica, Almanya’da da tutunamadı 1 sezonda 2 ayrılık! Nenad Bjelica, Almanya'da da tutunamadı
17:15 Brezilya’da sel felaketinde ölü sayısı 83’e yükseldi Brezilya'da sel felaketinde ölü sayısı 83'e yükseldi
17:13 Türkücü Aydın Aydın, “Nesli tükenmesin“ diye eşeklere sembolik nikah kıydı Türkücü Aydın Aydın, "Nesli tükenmesin" diye eşeklere sembolik nikah kıydı
17:05 Yeğenini belediye şirketine başkan olarak atayan Bozbey’den garip savunma: Bu gençler hiç mi çalışmayacak Yeğenini belediye şirketine başkan olarak atayan Bozbey'den garip savunma: Bu gençler hiç mi çalışmayacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 19:56:09. #1.13#
SON DAKİKA: Karabük'te devrilen motosikletteki 2 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement