Eskipazar'da Düğünde Havaya Ateş Açanlara Cezalar Kesildi - Son Dakika
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Eskipazar'da Düğünde Havaya Ateş Açanlara Cezalar Kesildi

Eskipazar\'da Düğünde Havaya Ateş Açanlara Cezalar Kesildi

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bir düğünde havaya ateş açıldığı tespit edilen kişilere para cezası uygulandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 2 kişiye ruhsatsız av tüfeği bulundurmak ve kullanmaktan, 3 kişiye ise ruhsatsız/faturasız kurusıkı tabanca kullanmaktan ceza kesildi. Düğün sahiplerine ise emre aykırı davranıştan idari para cezası uygulandı.

10.09.2024 18:16
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Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bir düğünde havaya ateş açtığı tespit edilen kişilere para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Eskipazar'da bir düğünde havaya ateş açıldığına dair ihbar üzerine çalışma başlatıldı.

Düğünde silah kullandığı tespit edilen 2 kişiye ruhsatsız av tüfeği bulundurmak ve kullanmadan "2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler Hakkında Kanun" gereği her birine 4 bin 538 lira, 3 kişiye ise ruhsatsız/faturasız kurusıkı tabanca kullanmaktan "5729 sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun" gereği her birine 8 bin 322 lira olmak üzere toplam 34 bin 42 lira ceza uygulandı.

Düğün sahiplerine ise "5326 sayılı Kanuna Muhalefet" gereği emre aykırı davranıştan her birine 2 bin 52 lira olmak üzere toplam 4 bin 104 lira idari para cezası kesildi.

Olayda 2 kurusıkı tabanca ve 2 yivsiz av tüfeği muhafaza altına alındı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Eskipazar'da Düğünde Havaya Ateş Açanlara Cezalar Kesildi - Son Dakika
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