Karabük\'te Firari Hapis Cezalısı Kamyonetin Kasasında Yakalandı

Güncel

KARABÜK'te alkol ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmak suçundan 8 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.D., durdurulan bir kamyonetin kasasında karton kolilerin arasında gizlenmiş halde bulundu. Adliyeye çıkarılan firari tutuklandı.

Karabük merkezde, alkol ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmak suçundan 8 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.D.'nin bir kamyonette olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yolda önlem alan ekipler, kamyoneti kent merkezinde durdurdu. Karton koli yüklü kamyonetin kasasında yapılan aramada, firari H.D., kolilerin arasında gizlenmiş halde bulundu. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.