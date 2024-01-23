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Karabük'te firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Karabük'te firari hükümlü yakalandı

Karabük'te çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 8 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A, polis ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, adli makamlardaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Karabük\'te firari hükümlü yakalandı
23.01.2024 - 10:27,
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Karabük'te 8 yıl 11 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine konuldu.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmada, "hakkında çocuğun cinsel istismarı ve cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından kesinleşmiş toplam da 8 yıl 11 ay hapis cezası ile yakalama emri bulunan A.A isimli şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs, tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KARABÜK

Kaynak: AA
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