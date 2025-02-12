Karabük'te Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Karabük'te Firari Hükümlü Yakalandı

Karabük'te JASAT, 48 yıl mahkumiyetle aranan firari hükümlüyü yakaladı. Diğer 19 zanlı da ele geçirildi.

12.02.2025 09:17
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Karabük'te firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, hakkında yakalama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JASAT tarafından operasyon düzenlendi.

Operasyonda, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "çocuğun cinsel istismarı", "dolandırıcılık", "basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık" suçlarından hakkında 48 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Karabük'te çeşitli suçlardan aranması bulunan 19 kişi yakalandı

Karabük'te çeşitli suçlardan aranan 19 zanlı yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-10 Şubat tarihlerinde çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

Operasyonlarda yakalanan 19 şüpheliden 9'u tutuklandı, 10'u ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Operasyon, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, JASAT, Hukuk, Suç, Son Dakika

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