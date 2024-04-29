Karabük'te Gabonlu Üniversite Öğrencisinin Ölümüyle İlgili Sanığın Yargılanması Devam Ediyor - Son Dakika
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Karabük'te Gabonlu Üniversite Öğrencisinin Ölümüyle İlgili Sanığın Yargılanması Devam Ediyor

Karabük\'te Gabonlu Üniversite Öğrencisinin Ölümüyle İlgili Sanığın Yargılanması Devam Ediyor

Karabük'te Filyos Çayı'nda cesedi bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'yı öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada müştekilerin adalet talepleri dile getirilirken, sanık suçlamaları reddetti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

29.04.2024 20:37
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Karabük'te, Filyos Çayı'nda cesedi bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'yı öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Karabük Ağır Ceza Mahkemesindeki üçüncü duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Sanık D.A. ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Ibouanga'nın babası müşteki Guy Serge Ibouanga, tercüman aracılığıyla verdiği ifadesinde, kızının Karabük'e eğitim almak için geldiğini ve öldürüldüğünü söyledi.

Adaletin gerçekleşmesini beklediğini belirten Ibouanga, "Kızım için adalet bekliyorum. Sanığın görüntülerde kızımla buluştuğu ve bir müddet sonra bir yere götürdüğü sabittir." dedi.

Ibouanga'nın annesi müşteki Jessica Santda Makemba Panga da adaletin gerçekleşeceğine inandığını ifade ederek, "Gabon'dan bunun için geldik. Adaletin bir an önce gerçekleşmesini istiyoruz." diye konuştu.

Söz verilen sanık D.A. da üstüne atılı suçlamaları reddetti. Genç kızı aracına yardım amaçlı aldığını savunan sanık, şunları kaydetti:

"Ben ölen kızımıza hiçbir şey yapmadım. Arabayı durdurunca karşıya koştuğunu gördüm. Arabada en ufak bir taciz içeren kelime kullanmadım. Diğer kişileri de tanımıyorum. Çayın kenarına şeker hastası olduğumdan ihtiyaç gidermek için döndüm. İhtiyaç giderip sigara içtim. İşlemediğim bir suç için yargılanıyorum. Gerçeğin ortaya çıkmasını istiyorum. Önceki savunmalarımı tekrar ederim. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Duruşmayı, Gabon Büyükelçisi Jean Bernard Avouma da takip etti.

Duruşmanın ardından aralarında duruşmayı takip eden avukatların da bulunduğu grup, adliye önünde basın açıklaması yaptı.

Olay

Karabük'e bağlı Yeşilköy köyü yakınlarındaki hatta 26 Mart 2023'te seyir halinde olan trenin makinisti, Filyos Çayı'nda bir kişiyi hareketsiz görünce durumu yetkililere bildirmişti.

Ekiplerce sudan çıkarılan cesedin, Karabük Üniversitesi öğrencisi 17 yaşındaki Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'ya ait olduğu belirlenmişti.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada 3'ü yabancı uyruklu 8 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden D.A. tutuklanmış, 7'si adli kontrol şartlarıyla serbest bırakılmıştı.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, D.A. hakkında "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, "çocuğun cinsel istismarına teşebbüs" suçundan ise 2 yıldan 11 yıl 3 aya kadar hapis talep ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karabük'te Gabonlu Üniversite Öğrencisinin Ölümüyle İlgili Sanığın Yargılanması Devam Ediyor - Son Dakika

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