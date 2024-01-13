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Karabük'te gümrük kaçağı içki satışı yapan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Karabük'te gümrük kaçağı içki satışı yapan 2 zanlı tutuklandı

Karabük'te Safranbolu Tarım ve Orman Müdürlüğünde çalışan bir memurun, imha edilmek üzere depoya getirilen gümrük kaçağı içkileri satması üzerine 2 zanlı tutuklandı. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler, Safranbolu Adliyesi'ne sevk edildi ve tutuklandı. Ayrıca, memur T.Y'nin Müdürlük tarafından açığa alındığı belirtildi.

Karabük\'te gümrük kaçağı içki satışı yapan 2 zanlı tutuklandı
13.01.2024 - 19:51,
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Karabük'te imha edilmesi gereken gümrük kaçağı içkinin satılmasına ilişkin 2 zanlı tutuklandı.

Safranbolu Tarım ve Orman Müdürlüğünde çalışan memur T.Y'nin, daha önce düzenlenen operasyonda ele geçirilerek imha edilmek üzere Müdürlüğün yediemin deposuna getirilen gümrük kaçağı içkileri N.D'ye sattığı belirlendi.

Jandarma ekiplerince takibe alınan T.Y. ve N.D. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Safranbolu Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan T.Y'nin Müdürlükçe açığa alındığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Karabük'te gümrük kaçağı içki satışı yapan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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