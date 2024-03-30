Karabük'te polis ekipleri günlük kiralanan evler ve araç kiralama firmalarını denetledi - Son Dakika
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Karabük'te polis ekipleri günlük kiralanan evler ve araç kiralama firmalarını denetledi

Karabük\'te polis ekipleri günlük kiralanan evler ve araç kiralama firmalarını denetledi

Karabük'te polis ekipleri, günlük kiralanan evler ve araç kiralama firmalarına yönelik denetim yaptı. Denetimlerde 65 günlük kiralık ev, 6 otel ve 3 pansiyon kontrol edildi, konaklayan 280 kişinin sorgulaması gerçekleştirildi. Ayrıca 51 kiralık araç firması da kontrol edildi. Eksiklikleri tespit edilen 3 işletmeye, toplam 189 bin 216 lira idari para cezası uygulandı.

30.03.2024 17:31  Güncelleme: 17:33
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Karabük'te polis ekipleri, günlük kiralanan evler ve araç kiralama firmalarına yönelik denetim yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen denetime, 29 ekipten oluşan 75 personel katıldı.

Denetimlerde 65 günlük kiralık ev, 6 otel ve 3 pansiyon kontrol edildi, konaklayan 280 kişinin sorgulaması gerçekleştirildi.

Ayrıca 51 kiralık araç firması da kontrol edildi.

Eksiklikleri tespit edilen 3 işletmeye, toplam 189 bin 216 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

Karabük, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te polis ekipleri günlük kiralanan evler ve araç kiralama firmalarını denetledi - Son Dakika

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