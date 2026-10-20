Karabük\'te iddiaya göre erkek arkadaşını bıçakla ağır yaralayan kadın tutuklandı

KARABÜK'te kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada erkek arkadaşı Fuat G.'yi (38) ekmek bıçağıyla ağır yaralayan Gözde Tüfekçi (31), tutuklandı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Gül Sokak'ta bulunan tek katlı müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, Gözde Tüfekçi ile erkek arkadaşı Fuat G. arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gözde Tüfekçi, mutfaktan aldığı 2 ekmek bıçağıyla Fuat G.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Fuat G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Fuat G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Gözaltına alınan Gözde Tüfekçi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.