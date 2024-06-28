Karabük'te İki Trafik Kazasında 6 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Karabük'te İki Trafik Kazasında 6 Kişi Yaralandı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplamda 6 kişi yaralandı. İlk kazada hafif ticari araç bariyere çarparak kaza yaparken, ikinci kazada ise otomobil devrildi. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

28.06.2024 12:55
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Karabük'ün Eskipazar ilçesinde iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

İsmetpaşa mevkisinde İ.E.K. idaresindeki 37 KB 073 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

Kazada araçtaki L.M. (14), B.A.K. (29), Z.K. (49) ve A.A.K. (4) yaralandı.

Ambulanslarla Eskipazar Entegre İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Karabük- Ankara kara yolu Hanköy köyü mevkisinde H.Y'nin kullandığı 37 AK 667 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada otomobilde bulunan B.Ç. ve M.G.Ç. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA

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