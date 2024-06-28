Karabük'ün Eskipazar ilçesinde iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
İsmetpaşa mevkisinde İ.E.K. idaresindeki 37 KB 073 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.
Kazada araçtaki L.M. (14), B.A.K. (29), Z.K. (49) ve A.A.K. (4) yaralandı.
Ambulanslarla Eskipazar Entegre İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Karabük- Ankara kara yolu Hanköy köyü mevkisinde H.Y'nin kullandığı 37 AK 667 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada otomobilde bulunan B.Ç. ve M.G.Ç. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Karabük'te İki Trafik Kazasında 6 Kişi Yaralandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?