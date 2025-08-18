Karabük\'te "İlk Evim, İlk İşyerim" projesi kapsamında çalışmalar başladı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde "İlk Evim, İlk İşyerim" Projesi kapsamında yapılacak olan 3. Etap 321 konut ve 2 dükkanlı ticaret merkezi için çalışmalar başladı.

AK Parti Karabük İl Başkalığından yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından ihalesi 3 Haziran'da gerçekleştirilen projede yüklenici firmaya yer teslimi yapılarak çalışmalar başladı.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç ile AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt inşaat alanında incelemelerde bulundu.

İncelemelere Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Cıva ile AK Parti Eskipazar İlçe Teşkilatı'nın bazı üyeleri de katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen milletvekilleri Şahin e Keskinkılıç ile Salt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan "İlk Evim, İlk İşyerim" projesinin, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olduğunu belirterek, projenin ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.