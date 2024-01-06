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Karabük'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını anlatan resim sergisi açıldı - Son Dakika
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Karabük'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını anlatan resim sergisi açıldı

Filistin'e Destek Platformu tarafından düzenlenen sergide, Gazze'deki saldırıları resmeden karikatürler ve resimler yer alıyor. Sergi, 2 gün boyunca ziyaretçilere açık olacak. Ayrıca Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçe duvarında küçük çaplı bir çökme meydana geldi ve duvardan kopan taşlar yoldan kaldırıldı.

Karabük\'te İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırılarını anlatan resim sergisi açıldı
06.01.2024 - 19:15,
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Karabük'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını anlatan resim sergisi açıldı.

Filistin'e Destek Platformu tarafından bir alışveriş merkezinde düzenlenen sergide, Gazze'deki çocuklar ile sivillere yönelik saldırıların resmedildiği karikatürler ve resimler yer alıyor.

Sergi, 2 gün ziyarete açık kalacak.

Hastanenin bahçe duvarının bir bölümü çöktü

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçe duvarının bir bölümünde küçük çaplı çökme meydana geldi.

Duvardan kopan taşlar yola düştü. Taşlar yoldan kaldırıldı.

Kaynak: AA
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