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Karabük'te Keltepe Kayak Merkezi'nde Kar Kalınlığı 40 Santimetreye Ulaştı - Son Dakika
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Karabük'te Keltepe Kayak Merkezi'nde Kar Kalınlığı 40 Santimetreye Ulaştı

Karabük'te bulunan Keltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Hafta sonu gelen tatilciler, çam ormanları arasında doğal güzellikleriyle dikkat çeken kayak merkezinde kayak keyfi yaptı.

14.01.2024 - 18:03,
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KARABÜK'te kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı Keltepe Kayak Merkezi'ne, hafta sonu gelen tatilciler, kayak keyfi yaptı.

Kent merkezine 23 kilometre uzaklıktaki Keltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Kayak sezonunun cuma günü açıldığı kayak merkezi, hafta sonunda ilgi gördü. Çam ormanları arasında doğal güzellikleriyle de ilgi gören kayak merkezinde tatilciler, pistlerde kayak keyfi yaptı. (DHA)

Karabük\'te Keltepe Kayak Merkezi\'nde Kar Kalınlığı 40 Santimetreye Ulaştı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Karabük'te Keltepe Kayak Merkezi'nde Kar Kalınlığı 40 Santimetreye Ulaştı - Son Dakika
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