KARABÜK'ün yüksek kesimlerinde gece saatlerinde etkili olan yağışın ardından karla kaplanan ormanlar dronla görüntülendi.
Kentin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde kar etkili oldu. Yağışın ardından Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmet Usta mevkisinde sürücüler, araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Yağışın ardından ormanlar da karla kaplandı. Beyaza bürünen çam ormanlarının manzarası, dronla görüntülendi.
Haber-Kamera: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,
Son Dakika › Güncel › Karabük'te Kar Manzarası - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?