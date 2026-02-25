Karabük\'te Kar Yağışı Etkili

Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.
Safranbolu'nun Sarıçiçek Yaylası, Ömür Ahmet Kıran mevkisi ile Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışması sürdürdüğü Ahmetusta Geçidi mevkisinde sürücüler dikkatli seyrediyor.
