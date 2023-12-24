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Karabük'te kar yağışı ve şiddetli rüzgar etkili oldu - Son Dakika
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Karabük'te kar yağışı ve şiddetli rüzgar etkili oldu

Karabük'te yaşanan kar yağışı ve şiddetli rüzgar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Belenköy TOKİ'de çatıdan uçan tahta parçası bir otomobilin camına saplandı ve düşen kiremitler araçlara zarar verdi. Ovacık ilçesinde ise bir ahırın çatısı kar nedeniyle çöktü ve hayvanlar başka bir ahıra nakledildi. Safranbolu ilçesinde ise tarihi konakların çatıları karla kaplandı.

Karabük\'te kar yağışı ve şiddetli rüzgar etkili oldu
24.12.2023 - 17:11,  Güncelleme: 17:13
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Karabük'te kar yağışı ve şiddetli rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Belenköy TOKİ'de şiddetli rüzgar nedeniyle çatıdan uçan tahta parçası bir otomobilin camına saplandı. Düşen kiremitler ise bazı araçlara zarar verdi. Merkeze bağlı Aşağıkızılcaören köyünde de bir evin çatısı uçtu.

Ovacık ilçesi Bodurlar köyünde 32 büyükbaş hayvanın bulunduğu ahırın çatısı biriken kar nedeniyle çöktü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce mahsur kaldığı yerden çıkarılan hayvanlar, başka bir ahıra nakledildi.

Ovacık Kaymakamı Tuğçe Yılmaz ve AFAD İl Müdürü Gazanfer Erbay, bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Merkez Beşbinevler Bahçelievler Mahallesi 15. Cadde'de de sağanak nedeniyle bir evin bahçe duvarı çöktü.

Öte yandan UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kar etkili oldu.

İlçe genelindeki yağışın ardından Bağlar bölgesindeki tarihi konakların çatıları beyaz örtüyle kaplandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Karabük'te kar yağışı ve şiddetli rüzgar etkili oldu - Son Dakika
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